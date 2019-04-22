Мизулина увидела в запретительных законах предоставление гражданам свободы

Один из самых деятельных в прошлом депутатов Государственной думы, а ныне сенатор Елена Мизулина парадоксальным образом связала большое количество гражданских прав с малым количеством подлинной свободы. Именно поэтому, в ее логике, принятие все большего количества запретительных законов полностью оправдано.

"Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен", - приводит ее спорную мысль агентство новостей "Москва".

Мизулина известна своим повышенным вниманием к семейным и сексуальным отношениям, которые она активно пыталась регулировать в бытность свою депутатом. В частности, она неоднократно выступала с гомофобными заявлениями, а также выражала протест против усыновления российских детей американцами. Предлагала она, кроме того, искоренить практику суррогатного материнства.

Отметим, что в антиутопическом романе "1984" Джорджа Оруэлла один из лозунгов представленной в тексте диктатуры гласит "Свобода - это рабство".