Полиция разгоняет палаточный лагерь у строящегося полигона на станции Шиес

Сотрудники МВД требуют удалиться протестующих, организовавших палаточный лагерь возле строящегося мусорного полигона на границе Архангельской области и республики Коми, сообщает паблик "Поморье - не помойка".

Говорится о первых задержаниях и о том, что полицейские расчистили дорогу для проезда бензовозов на территорию. Активисты, тем временем, негодуют из-за того, что силы их малочисленны и что основная масса жителей, в глубине души точно так же недовольная завозом мусора, не участвует в активных формах протеста.

"Где бойцы, каратисты, боксёры, которые всю жизнь тренируются, чтобы уметь постоять за себя и близких?! Где все эти люди из тренажёрных залов с горами мышц?! Может, всё это фарс и понты, если за нас на Шиесе отдуваются пенсионеры и девушки?", - приводятся восклицания активиста Александра Пантюхина.

В Архангельске и области уличные акции, направленные против завоза подмосковного мусора на станцию Шиес, продолжаются несколько месяцев. 7 апреля состоялась самая многочисленная из них - при этом запрещенная местными властями.