Глава петербургского Росимущества покинул пост на фоне дела о присвоении 224 млн рублей

Глава управления Росимущества по Петербургу и Ленобласти Станислав Рудковский покинул свой пост на фоне уголовного дела о присвоении 224 млн долларов, передает «Фонтанка.ру». Исполняющим обязанности назначен Станислав Шульженко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по обращению федерального Росимущества в 2018 году. Одного из заместителей Рудковского, Константина Калниньша, задержали: ему предъявлено обвинени по ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества).

По версии следствия, выигравшая три конкурса на хранение арестованного имущества компания «Лидер Транс Групп» не предоставила проверяющим отчет о переданном имуществе. Часть имущества, считает следствие, исчезло со складов компании, ущерб оценивается в 224 млн рублей.

Рудковский занял пост главы петербургского Росимущества в 2016 году, одновременно с Дмитрием Пристанковым, возглавившим федеральное ведомство. До этого Пристанков начинал карьеру в прокуратуре Выборгского района Петербурга. В 2018 году он ушел с поста главы Росимущества.