"Слухи сильно преувеличены": Дмитрий Быков вышел на связь после комы

Писатель и журналист Дмитрий Быков впервые после болезни опубликовал пост в социальных сетях, где сообщил, что слухи о состоянии его здоровья «сильно преувеличины».

«Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» - написал Быков в Facebook.

Дмитрий Быков пришел в себя накануне, 21 апреля, после того, как несколько дней провел в медикаментозной коме. Его госпитализировали в Уфе 16 апреля, а затем перевезли в Москву. Точный диагноз неизвестен, появлялись слухи об инсульте, инфаркте головного мозга, сепсисе и последствии сахарного диабета. Окружение Быкова опровергало эти сведения.