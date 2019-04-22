Во дворце Белосельских-Белозерских отремонтируют цокольный этаж

Петербургский филиал Главгосэкспертизы выдал положительные заключения по сметной стоимости капитального ремонта цокольного этажа дворца Белосельских-Белозерских.

В рамках проекта цокольный этаж дворца капитально отреставрируют и приведут в порядок аварийные участки несущих и ограждающих конструкций. Рабочие усилят 19 участков этажа на 1982,2 кв. м., устранят трещины в кирпичных стенах и сводах, закроют их металлическими скобами, заделают отверстия кирпичом или раствором, установят монолитные перекрытия, металлические обрамления и перемычки в стенах.

Также рабочие укрепят проемы, отремонтируют полы, проложат внутренние инженерные сети и выполнят отделочные и другие работы. Средства на ремонт выделят из федерального бюджета, сумма не уточняется.