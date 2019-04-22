В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку

Профсоюз «Альянс врачей» в городе Окуловка Новгородской области объявил «итальянскую забастовку», требуя увеличить зарплаты медработникам, передает «7х7».

По словам председателя профсоюза Анастасии Васильевой, бригады скорой помощи в Окуловке неукомплектованы, зарплаты составляют по 9-10 тысяч рублей. Она сообщила, что акцией заинтересовались полицейские, был задержан оператор Павел Зеленский, который снимал все на видеокамеру.

Врачи требуют увеличить оклады водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой на 100%. До тех пор, пока представители региональных властей не вступят с ними в переговоры, неукомплектованные бригады скорой помощи отказываются выезжать по вызову.