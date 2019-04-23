"Дочь Путина" собирается стать кандидатом физико-математических наук

Именуемая в СМИ младшей дочерью Владимира Путина Катерина Тихонова собирается защитить диссертацию и стать кандидатом физико-математических наук, следует из данных, опубликованных на портале "Истина" МГУ, на который обратил внимание проект "Открытые медиа".

Напомним, Тихонова является руководителем Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. Ломоносова, директором Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующих под брендом компании "Иннопрактика" и реализующих на московских Воробьевых горах масштабный инвестиционный проект по созданию научно-технической долины.

Защита диссертации состоится 24 мая. Исходя из описания, научная работа повествует об устройстве, которое позволяет летчикам и космонавтам, а также людям с вестибулярной дисфункцией лучше ориентироваться в окружающем пространстве. Спроектировано данное новшество на базе "технологии гальванической стимуляции (GVS-технологии)".

Научруками Тихоновой выступают ректор МГУ Виктор Садовничий и завкафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Оппонентами назначены замгендиректора "РКК „Энергия“" Владимир Соловьев, главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем Инесса Козловская и профессор МГУ Александр Чечкин.

"Открытые медиа" напоминают, что научная работа Тихоновой - продолжение её дипломной работы, законченной в 2011 году. Тогда тема звучала следующим образом: "Автоматическая коррекция стабилизации взора".

Комментируя диссертацию, Садовничий отмечал, что Тихонова показала себя как "исследователь", обладающий навыками "не только решать достаточно сложные задачи анализа и синтеза управления механическими и биомеханическими системами, но и ставить такие задачи".

В 2015 году Reuters и Bloomberg назвали Тихонову дочерью Путина. Отмечалось также, что супругом её может быть Кирилл Шамалов — сын Николая Шамалова, которого агентство называло старым другом Путина и акционером банка "Россия". Официально эта информация нигде не подтверждалась, однако в январе 2018 года СМИ упоминали об их разводе.