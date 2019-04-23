Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей при расходовании госбюджета

Аудиторы Счетной палаты, проверив расходование средств бюджетов федеральных и региональных уровней в 2018 году, обнаружили нарушений на 772,7 млрд рублей, отмечается на сайте ведомства.

Общее количество выявленных проблем рационального расходования выделенных средств выросло на 43% по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем, однако, двумя годами ранее сумма всех нарушений была выше - 1,87 трлн рублей.

Наибольшее количество финансовых "эксцессов" зафиксировано в сфере госзакупок - 294 млрд рублей, другие 268 млрд рублей были освоены с нарушениями на стадии формирования и исполнения бюджетов. 95 млрд - некорректный бухгалтерский аудит, неэффективное использование средств - 70,7 млрд.

Постфактум проверки Счетной палаты были возбуждены 40 уголовных дел. Более 400 представлений и 120 материалов направлены в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и ФСБ.