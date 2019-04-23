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Новости

10:25

Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей при расходовании госбюджета

фото ЗакС политика Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей при расходовании госбюджета

Аудиторы Счетной палаты, проверив расходование средств бюджетов федеральных и региональных  уровней в 2018 году, обнаружили нарушений на 772,7 млрд рублей, отмечается на сайте ведомства.

Общее количество выявленных проблем рационального расходования выделенных средств выросло на 43% по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем, однако, двумя годами ранее сумма всех нарушений была выше - 1,87 трлн рублей.

Наибольшее количество финансовых "эксцессов" зафиксировано в сфере госзакупок - 294 млрд рублей, другие 268 млрд рублей были освоены с нарушениями на стадии формирования и исполнения бюджетов. 95 млрд - некорректный бухгалтерский аудит, неэффективное использование средств - 70,7 млрд.

Постфактум проверки Счетной палаты были возбуждены 40 уголовных дел. Более 400 представлений и 120 материалов направлены в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и ФСБ.

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18:08    
Не пора ли сделать вывод? Практически везде распорядителями бюджетных финансовых потоков являются члены партии власти - Единой России. Недаром партию власти прозвали пЖиВ.

17:18    
АДМИН
12-28 удалён за плохое поведение и в связи с отбытием на лечение психостеноза

15:16    
12-28
Буйный агитатор, утихни. Мы же не у тебя в палате.

11:59    
В сегодняшней  России во власти  одно ворьё!
На этих халявщиков Сталина нет!
Сталин был примером личной скромности руководителя.

10:58    
10:48. А при Сталина ВВП СССР был на втором(!!!) месте с 10% от общемирового без экспорта нефти и газа, но и без коррупционеров...А сейчас ВВП России всего лишь 2%, но с массой долларовых миллиардеров-коррупционеров и мошенников! Срочно в России надо вводить ВМН!

10:48     Мао Лян
— Почему китайская экономика вторая в мире, а российская только 11-я?
— И в России и в Китае долго думали, что важнее, благополучие народа или благополучие коррумпированных чиновников.
— И что?
— В Китае решили, что важнее благополучие народа.

10:36    
В буржуазной России кругом одно ворьё! Сталина на них нет! А Путин-слабак в борьбе с коррупционерами и мошенниками!

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