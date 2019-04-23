Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из РФ из-за некачественной нефти

Минск заявил о временном запрете на экспорт российских нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику ввиду "грязной" нефти, поставляемой РФ, уведомил СМИ замгендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива - в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - цитирует его "Интерфакс".

Вместе с тем, экспорт темных нефтяных фракций (мазута, масел, гудрона, битума и других) сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке, уточнил Гриб.

Напомним также, ранее Россия установила эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.