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Новости

10:42

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из РФ из-за некачественной нефти

фото ЗакС политика Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из РФ из-за некачественной нефти

Минск заявил о временном запрете на экспорт российских нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику ввиду "грязной" нефти, поставляемой РФ, уведомил СМИ замгендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива - в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - цитирует его "Интерфакс".

Вместе с тем, экспорт темных нефтяных фракций (мазута, масел, гудрона, битума и других) сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке, уточнил Гриб.

Напомним также, ранее Россия установила эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

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13:18    
России надо сейчас изо всех сил тянуть время с подписанием договоров по транзиту газа через Украину, лучше всего до поздней осени...То есть когда Европа поймёт, что останется на зиму без российского газа для отопления и работы массы заводов хим.промышленности...Тогда европейцы будут намного сговорчивее по газопроводу "Северный поток-2"!

12:24    
"Провокации США и их вассалов против российских газопроводов"
Больной, что ли?

10:52    
Россия да и весь мир вступает в острую фазу нефтегазовой войны! Американские жесточайшие санкции на Иран, Венесуэлу, война в Ливии и тд. несут стремительно цены на нефть вверх...Провокации США и их вассалов против российских газопроводов вообще могут оставить Европу без трети газа от общего объёма потребления...России в ближайшее время предстоят тяжелейши[цензура]алии, и главное не дать слабину!

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