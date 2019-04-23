В Таврическом саду к 2024 году вместо заброшенных оранжерей появится общественное пространство

Минувшим днем, 22 апреля, в Смольном был представлен и рассмотрен проект реконструкции и дальнейшей эксплуатации оранжерейного комплекса Таврического сада, который уже давно пребывает в крайне заброшенном состоянии.

Как пояснили в администрации Петербурга, оранжереи сохранят свою историческую функцию, однако к ним добавится многофункциональное общественное пространство, которое обещают благоустроить в саду уже к 2024 году. Проект реализуется на основе концессионного соглашения.

Поучаствовавший в дискуссии врио градоначальника Александр Беглов заявил, что перед началом работ план по реновации оранжерей должен быть представлен жителям города на согласование. Любой инвестпроект, особенно когда речь идет о реконструкции исторического центра, утверждает он, должен пройти строгий общественный контроль.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.