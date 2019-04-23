Парфенов признал отсталость российской политической культуры на фоне Украины

Реакцию российских СМИ и публичных спикеров на формат, стилистику, участников и результаты выборов украинского президента оценил журналист Леонид Парфенов. Доминирующую интонацию, выбранную федеральными и официозными СМИ, он нашел не вполне адекватной.

"Комментарии от "не дай бог, чтобы такое в России" до "дай бог, чтобы такое в России", но что-то из такого в России точно будет. Когда-то действующая власть будет проигрывать оппозиции. Сейчас, конечно, это представить себе невозможно, потому что эта власть - действующая, и она же эти выборы и проводит", - заметил он в авторской программе "Парфенон".

Тем не менее, по его словам, политической конкуренции рано или поздно придется учиться, и искусству политических публичных дебатов - тоже. Публицист отмечает, что дебаты проводятся не для власти и не для ее слабых или сильных соперников, а для избирателя, который неизбежно перестанет прощать их отсутствие и высокомерное ими пренебрежение. Но до этого, возможно, очень далеко.

"Даже по поводу повышения пенсионного возраста некому что-то всерьез предъявить власти. И, конечно, баттл на стадионе выглядит более вменямо, чем привоз властью сторонников этой же самой власти в Лужники", - констатировал Парфенов.

Напомним, что между первым и вторым турами президентских выборов на Украине на киевском стадионе Олимпийский прошла словесная дуэль с участием двух набравших больше всех голосов кандидатов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В ходе дебатов они вставали на колени перед Украиной и украинцами. Во втором туре 21 апреля Зеленский разгромил оппонента, набрав более 73 процентов голосов избирателей.