За три года петербуржцы пожертвовали псковскому "Яблоку" почти 2 млн рублей

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг провел встречу с общественностью в Москве, на которой подробно отчитался о пожертвованиях граждан своей политической структуре и том, как эти средства были использованы.

Кампания фандрайзинга была открыта в Псковской области в начале 2016 года. В отчет вошли пожертвования, совершенные с этого времени и до конца 2018-го.

За каждый год из трёх самой щедрой оказывалась столица, а на втором месте всякий раз оказывался Петербург. За весь отчётный период петербуржцы перевели Шлосбергу 1,89 млн рублей. Всего по стране удалось собрать 5,7 млн рублей.

Самая обременительная и затратная статья расходов - услуги, связанные с полиграфической продукцией. Неприятной неожиданностью для политика также стало то, сколько денег отнимает транспорт, "поскольку это всё приходится возить".

По его словам, с некоторых пор Центризбирком проверяет у псковского отделения партии каждую копейку и берет всех жертвователей "на карандаш".

Отметим, что Лев Шлосберг - единственный "яблочник" в Псковском областном собрании депутатов.