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Новости

12:57

Суд отказал "навальнистам" из Татарстана в удовлетворении иска к "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Суд отказал "навальнистам" из Татарстана в удовлетворении иска к "ВКонтакте"

Смольнинский райсуд Петербурга отказал в удовлетворении исковых требований сторонников Алексея Навального из Татарстана Андрея Бояршинова, Эльвиры Дмитриевой, Алексея Боярова и Михаила Тихонова к "ВКонтакте" о взыскании компенсации за причиненный им моральный вред.

"Навальнисты" требовали по 100 тысяч рублей каждому за самовольную передачу соцсетью их личных данных сотрудникам центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Напомним, в январе 2018 года представители местного центра "Э", ссылаясь на закон "О полиции", потребовали у руководства соцсети предоставить им личные сведения перечисленных жителей республики, которые по совокупности являются сотрудниками местного штаба политика Алексея Навального.

"ВКонтакте" требование выполнила, выдав МВД все данные по запрашиваемым досье: идентификаторы пользователей, имена и фамилии, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов, дату регистрации в социальной сети и IP-адреса, с которых они осуществляли выход в соцсеть. Истцы коллективно выразили мнение, что сделано это было незаконно.

Так, на основании полученных силовиками сведений, один из истцов, Андрей Бояршинов, был привлечен к административной ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение порядка организации митинга) и арестован на 15 суток.

Следует напомнить, что в социальной сети не единожды заявляли, что не выдают личные данные пользователей без их согласия, а только при условии наличия для этого законных оснований. 

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