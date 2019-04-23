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Новости

13:52

Смольный разрешил КПРФ Первомай на Невском проспекте

фото ЗакС политика Смольный разрешил КПРФ Первомай на Невском проспекте

Городская администрация согласовала петербургскому отделению КПРФ первомайскую демонстрацию по Невскому проспекту с последующим митингом на Исаакиевской площади. Об этом 23 апреля ЗАКС.Ру сообщила первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова.

По словам Ходуновой, о согласовании представители комитета по вопросам законности сообщили в телефонном разговоре. Руководитель петербургских коммунистов призналась, что не догадывется, почему Смольный сначала запретил традиционное шествие, а на следующий день разрешил.

- Это их игры. Я думаю, что в принципе невозможно было [допустить], чтобы не состоялось то, что все эти годы проводилось, - отметила Ходунова.

Она также добавила, что шествие возглавит депутат Госдумы и потенциальный кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, а одним из главных лозунгов демонстрации станет требование честных выборов. Кроме того, коммунисты намерены высказаться в поддержку производственных предприятий Петербурга и против принятой единороссами «пенсионной реформы», на пять лет увеличивающей возраст выхода на пенсию. 

Сбор своих сторонников коммунисты начнут у БКЗ «Октябрьский» в 10-30 утра.

Напомним, накануне депутат Бортко заявил, что Смольный отказал КПРФ в проведении демонстрации на Невском проспекте. В официальном ответе чиновники предложили отметить Первомай в Полюстровском парке.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:38    
15-15 рад закону путинскому о пенсиях? Или привык холуйствовать и поклоны бить режиму олигархов капиталистов? Смирился м лапки к верху!

17:25    
"...почему Смольный сначала запретил традиционное шествие, а на следующий день разрешил?".
Бытие определяет сознание. Смольный институт. Девочки нецелованные. "Хочу-не хочу". Вот чиновники и продолжают такое же поведение. Ломаются как те девочки.

16:23    
Пойду

16:18    
Слава КПСС - организатору и вдохновителю наших трудовых и ратных побед!

16:15   Слава СССР, слава советскому народу, народу-строителю, народу-созидателю, народу-победителю!  
Невский проспект - традиционное место для прохождения первомайских демонстраций, поэтому, он - для всех желающих выйти в люди в этот День международной солидарности трудящихся.

15:28    
15:15. Маятник с избранием Зеленского на Украине качнулся в пустоту...Сам немного удивлён, но маятник в России начал движение влево( соц.опросы, победы кандидатов на выборах, резкое одобрение Сталина, огромнейшие очереди в Мавзолей Ленина и тд.), потому при умелой работе у КПРФ появляются шансы значительно укрепить свои позиции на политическом поле страны! Этому способствовала, конечно, и пенсионная реформа.

15:15    
Закон о пенсиях принят и обратной дороги не будет. Зачем опять коммуняки-капиталяки  будоражат население ? Не думаю, что по глупости. А кому-то не нравится закон Ома. Давайте, и против него поорём ! Главное - вылезти на Невский, и всё изменится. Логика для баранов, каким они нас и считают, но ведь действует !

14:11    
Беглов исправил свою ошибку о запрете демонстрации КПРФ по Невскому проспекту 1 мая(!!!!!!), а скорее всего своих БЕСТОЛКОВЫХ(!!!!!!!!!!!!) подчинённых, что делает ему честь, но ошибок должно быть у него как можно меньше, если он хочет выиграть губернаторские выборы!

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