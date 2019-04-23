Доходный дом, где жил Кустодиев, стал памятником регионального значения

Доходный дом купца Е. Михайлова, возведенный в 1913-1914 году по проекту инженера В. Смирнова, признан памятником регионального значения, уведомляет пресс-служба КГИОП.

В квартире №50 с 1915 по 1927 год проживала семья известного художника Бориса Кустодиева. Там же он и умер.

Фото: citywalls

Дом располагается на Введенской улице, 7. Выполненный в стиле неоклассицизм, он и поныне сохранил значимые части своего как внешнего, так и внутреннего убранства: фасад, например, облицован природным камнем (красным гнейсогранитом и серым гранитом). На высоте второго-четвертого этажей он украшен семью пилястрами. Сверху пилястры заканчиваются поясными полускульптурами атлантов. Вместе с тем, практически не изменились и интерьеры лестничных клеток, двор.

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