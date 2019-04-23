Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл направил свои поздравления "свежеизбранному" президенту Украины Владимиру Зеленскому, извещает официальный сайт РПЦ.

Священнослужитель выразил надежду, что с приходом Зеленского в стране закончится период гонений и притеснений верующих, причисляющих себя к Украинской православной церкви.

"Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге", - говорится в послании, опубликованном от имени патриарха.

Напомним, 5 января на специально созванном в Стамбуле православном соборе патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос, предоставляющий украинской церкви независимость – автокефалию. Фактически новое религиозное ведомство получило полную независимость от Московского патриархата, который признавать его суверенность отказался, обвинив Константинополь в начале "церковного раскола".