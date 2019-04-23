Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке 25 апреля

Северокорейский глава Ким Чен Ын прибудет 25 апреля во Владивосток, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поведал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он извинился перед журналистами за то, что Кремль долгое время утаивал информацию как о дате, так и о месте встречи двух лидеров.

"Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите", - сообщил Ушаков.

Программа саммита, отметил помощник президента, разработана "типичная". Сначала пройдет дискуссия в узком кругу спикеров, потом переговоры в составе делегаций, после - официальный прием.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров стал первым из ныне живущих россиян, кто встретился с нынешним лидером Северной Кореи. "Рандеву" случилось 31 мая 2018 года на просторах КНДР.