В Смольном отчитались об уборке 73% петербургских дворов

Согласно данным, предоставленным районными администрациями в Жилищный комитет, по состоянию на 22 апреля в Петербурге полностью убраны 73% городских дворов: из 16 294 внутриквартальных территорий Северной столицы очищены 11 934, извещает пресс-служба Смольного.

Свыше 3,5 тысяч фасадов отмыты на уровне первого этажа, отремонтированы и приведены в должное состояние около 360 детских площадок, более 2 тысяч скамеек и более 5 тысяч урн. Помимо прочего, продолжают делиться успехами в Смольном, восстановлены 5 км водостоков.

Отмечается, что работники жилкома каждый день посещают с выездной инспекцией различные районы Петербурга с тем, чтобы оценить качество внутридворовой уборки. Замечания направляются руководителям местных администраций.

Ранее, напомним, петербуржцы жаловались на повсеместно неубранный в городе мусор, а врио градоначальника Александр Беглов хвалился, что для мытья Петербурга из Москвы пригнали колонну спецтехники.

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