В ГИБДД полагают, что водители с детьми должны ездить медленнее остальных

Начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников выступил с предложением снизить максимально разрешенную скорость для водителей, перевозящих в салоне детей. Соображениями чиновник поделился во время IV конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года".

Так, по словам Черникова, допустимая скорость движения автомобилиста, в салоне которого на момент движения находится один и более ребенок, должна быть снижена на 20 км/ч.

Аналогичные правила, напомнил он, действуют и для авто с прицепом. В действующие ПДД, заметил в назидание глава ГИБДД, необходимо внести соответствующие изменения для того, чтобы у водителей "наконец проснулось сознание".