Зеленского предостерегли от встречи с Путиным тет-а-тет

Советник нового президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин уверен: его "подопечному" не стоит встречаться с коллегой Владимиром Путиным наедине.

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", - известил он в эфире телеканала ZIK.

Переговоры с Россией будут иметь успех только при наличии посредников, в противном случае - они "бесперспективны", полагает Апаршин. Украине в первую очередь необходимо заручиться поддержкой США и Британии, а также стран из "нормандской четверки" (то есть Германии и Франции).

Помимо прочего, уверен советник, Зеленскому не стоит устраивать аудиенцию лидерам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", - резюмировал он.

Накануне, 24 апреля, ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.