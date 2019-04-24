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12:01

Путин ужесточил наказание для скрывшихся с места "смертельного" ДТП

фото ЗакС политика Путин ужесточил наказание для скрывшихся с места "смертельного" ДТП

Водителям, покинувшим место аварии со смертельным исходом, может грозить до 9 лет тюремного заключения. Соответствующий закон федерального значения подписал Владимир Путин, свидетельствуют данные, опубликованные на портале правовой информации.

Как уточняется в документе, правки вносятся в ст. 264 и 264.1 УК РФ, а также в ст. 12.27 КоАП. Отныне водитель, скрывшийся с места аварии, в которой были нанесены тяжкие, но не смертельные повреждения людям, может получить до четырех лет колонии. В случае, если погиб один гражданин - срок увеличивается до семи лет; если скончавшихся два и более - до 9 лет.

Согласно изменениям ст. 12.27 КоАП, административная ответственность за оставление места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого преступления.

Ранее водитель, покинувший "смертельное" ДТП, наказывался лишением прав на срок от года до полутора лет, либо получал до 15 суток административного ареста.

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12:33    
Правильное решение, но надо число ужесточений увеличить в тысячу раз в других сферах жизнедеятельности государства и общества!

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