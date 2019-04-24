Памятник эпохи конструктивизма на Васильевском продают на Avito

Владелец здания канатного цеха с водонапорной башней завода "Красный гвоздильщик", расположенного на 25-й линии Васильевского острова, решил его продать: соответствующее объявление было опубликовано в начале апреля на сервисе Avito, передает РБК. Цена объекта - 328,5 млн рублей.

Площадь здания, уже давно заброшенного, превышает 7 тысяч кв.м. Оно было построено в 1930 году по проекту архитектора Якова Чернихова и является ярким примером стиля конструктивизм. На территории раньше размещался Сталепрокатный завод.

Продавец известил, что сейчас на территории объекта ведутся противоаварийные работы, поэтому будущий владелец сможет разместить в нем что угодно - от супермаркета до офисного или фитнес-центра.

Фото: Avito

В 2011 году здание приобрела финская компания Lemminkainen, которая собиралась сделать на его месте жилой квартал. Финны снесли все бывшие корпуса Сталепрокатного завода, оставив только водонапорную башню и канатный цех.

Позднее учаток перекупил холдинг Setl Group, приступивший к строительству квартала бизнес-класса "Палацио".

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