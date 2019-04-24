Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, теперь лица, проживающие на территории «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Чтобы получить российский паспорт, жители ДНР и ЛНР должны обратиться в уполномоченные территориальные органы МВД России, представить удостоверение личности с отметкой о регистрации в этих регионах, документы о наличии гражданства другого государства, заключении или расторжении брака, о рождении ребенка, смене имени, фамилии, отчества, если такие документы есть.

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании на территории России удостоверяющих личность документов, выданных в ДНР и ЛНР.