Матвиенко предложила Путину продлить программу маткапитала до 2025 года

Во время встречи Владимира Путина с членами Совета законодателей в Петербурге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала предложение продлить программу материнского капитала ещё на 6 лет вперед - до 2025 года, передает "Интерфакс".

Свою инициативу сенатор аргументировала тем, что за обозначенное ей время национальный проект "Демография" должен "стабилизироваться" и привести к ожидаемым результатам. Вместе с тем в Совфеде прорабатывается законопроект об основах правового положения многодетных семей, который, по словам Матвиенко, должен стать для них "сводом гарантий".

Ранее в Министерстве труда известили, что в 2018 году темпы рождаемости в России снизились на 5,4% (минус 90 тысяч рождений по сравнению с 2017-м). Размер материнского капитала, получаемого за второго ребенка, составляет 453 тысячи рублей.

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