Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:56

"Проект": Кремль рекомендовал федеральным телеканалам не "захваливать" Зеленского

фото ЗакС политика "Проект": Кремль рекомендовал федеральным телеканалам не "захваливать" Зеленского

Из аппарата администрации президента России руководителям федеральных российских телеканалов мог быть дан "наказ" чрезмерно не хвалить нового президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Проект", ссылаясь на источники в Кремле.

Информатор издания рассказал, что в последнее время программы, выходящие про Зеленского на отечественном ТВ, изобиловали комплементами в его адрес, что в АП считают "перегибом". В Кремле пока не знают, чего ждать от нового главы Украины, поэтому важно сохранять нейтралитет и не вдаваться в популизм.

"Проект" привел в пример программу Дмитрия Киселева "Вести недели" от 14 апреля, в которой тележурналист всячески расписывал преимущества Зеленского как политика, уничижая при этом заслуги Петра Порошенко, традиционно именуя его "Порки". Неделю спустя, уже в следующем выпуске программы, Киселев "од" в адрес победителя себе не позволял. Помимо прочего, 22 апреля аккуратно высказывались о нем и ведущие "Времени" на Первом канале.

Накануне, 23 апреля, ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:03    
Киселёв делал всё правильно! Сначала убивал Порошенко, а сейчас занялся уничтожением Зеленского! На войне как на войне! Противников бьют по очереди!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет

Все новости:

19:38 Роскомнадзор отказал в лицензии СМИ Гудкову, ФБК и "Открытым медиа"

19:18 Вишневский спросил Смольный о закрытии школы с изучением польского языка

18:45 Суд арестовал главу центра "Э" в Карачаево-Черкесии и генерала СК по делу Арашуковых   1

18:00 ЗакС и 710 миллионов на пиар

17:56 "Проект": Кремль рекомендовал федеральным телеканалам не "захваливать" Зеленского   1

17:55 Муниципал: Мундепы «Гражданки» решили передать полномочия ИКМО ТИКу

17:51 У Смольного задержали протестующих против застройки сквера в Новой Охте и журналиста   1

17:27 На улице Димитрова автобус вместе с пассажирами провалился в размыв с кипятком   3

17:17 Матвиенко предложила Путину продлить программу маткапитала до 2025 года   2

16:47 Ко Дню победы в Петербурге высадят более полумиллиона цветов

16:25 После обысков в "Росбалте" в СПЧ задумались об изменении законов о защите журналистов

15:35 Twitter обжаловал штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные пользователей в России

15:07 Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР   15

15:03 Треть политических партий могут ликвидировать к концу года   5

14:38 Минюст оштрафовал движение "За права человека" за отказ признавать себя иноагентом   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.