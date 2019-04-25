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9:30

Серебристный бульвар капитально отремонтируют за 27 млн рублей

фото ЗакС политика Серебристный бульвар капитально отремонтируют за 27 млн рублей

Начиная от Аэродромной улицы и вплоть до улицы Генерала Хрулёва, Серебристый бульвар ждет тотальное "обновление": за 27 млн рублей КРТИ заключил контракт с АО "НИК" на проведение капитального ремонта, уведомляет пресс-служба Смольного.

Госконтракт будет подписан уже на этой неделе. Подрядчик обязуется завершить все работы до ноября 2020 года.

В рамках капремонта по обеим сторонам проезжей части бульвара благоустроят тротуары, заменят дорожные конструкции въездов на прилегающие и внутридворовые территории, оформят новую остановку общественного транспорта (с нечётной стороны ул. Генерала Хрулёва) с заездным карманом.

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