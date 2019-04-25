Беседа Ким Чен Ына и Путина за закрытыми дверями продолжалась два часа

Сегодня, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке впервые встретились друг с другом главы России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын. После короткой приветственной дискуссии, лидеры двух стран удалились на совещание тет-а-тет, подробности которого не раскрываются.

Перед тем, как уединиться, Путин и Ким Чен Ын договорились и дальше поддерживать друг друга в вопросах урегулирования ситуации на Корейском полуострове, отметив долгое и плодотворное сотрудничество, объединяющее страны уже многие годы.

"Уверен, что Ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что мы можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сейчас происходят", - цитирует пресс-служба Кремля напутствие Путина Киму.

В свою очередь председатель КНДР поздравил коллегу с "успешным" переизбранием на пост президента и выразил ответную готовность сотрудничать по вопросам, связанным с Корейским полуостровом.

"Сейчас ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества, и надеюсь, что наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и совместно урегулировать этот вопрос", - подытожил Ким.

Ким Чен Ын, напомним, прибыл в Россию 24 апреля на собственном бронепоезде.