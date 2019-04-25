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10:56

"Единая Россия" не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

фото ЗакС политика "Единая Россия" не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

Кандидат от "Единой России" не будет принимать участие в выборах мэра Новосибирска, которые состоятся ближайшей осенью, сообщил "Коммерсанту" секретарь местного отделения партии Андрей Панферов.

Он отметил, что перед партийцами поставлена задача проанализировать текущую политическую ситуацию в регионе и сконцентрироваться на выборах депутатов, которые пройдут годом позже, в 2020-м, так как ЕдРу необходимо "удержать позиции" в областном и городском парламентах.

"Сейчас в регионе достигнут определенный политический баланс. Понимая, как нелегко он нам давался, мы не собираемся расшатывать ситуацию", - поделился Панферов.

Вместе с тем, ЕР не станет поддерживать нынешнего мэра Новосибирска Анатолия Локотя, идущего на второй срок от КПРФ.

Прошлым летом непосредственно перед выборами губернатора Новосибирской области кандидат в главы региона, единоросс Андрей Травников и Локоть заключили соглашение, согласно которому последний отказывался от участия в электоральном событии в обмен на сохранение прямых выборов мэра Новосибирска. Травников гарантировал, что поддержит коллегу.

Новосибирцы будут выбирать нового главу города в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

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13:12   vicing  
Это чисто договорняк

12:21    
Жители Новосибирска, в отличии от многих регионов, не потерпят во власти  "Единую Россию". Об этом эта партия отлично знает и поэтому заранее отползает от позора.

11:05    
Я уже писал, опираясь на факты, что политический маятник в России начал движение влево, в отличие от Европы, Украины и тд...Успешный мэр Новосибирска Локоть-очередное доказательство!

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