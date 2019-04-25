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11:15

216 рек и водоемов Петербурга очистят от мусора

фото ЗакС политика 216 рек и водоемов Петербурга очистят от мусора

Сотрудники подведомственного комитету по природопользованию СПб ГУП "Экострой" собираются на этой неделе очистить от загрязнения 216 петербургских водных объектов, извещает пресс-служба Смольного.

"Из года в год число водных объектов, включенных в адресную программу уборки акваторий водных объектов Санкт-Петербурга, растет. В 2019 году в адресную программу уборки включены 326 водных объектов", - отметили в комитете.

Очистка водоемов и рек осуществляется круглый год: зимой мусор и прочие отходы потребления снимают со льда, а летом - "выуживают" из воды с помощью специализированных катеров. В летний период, помимо прочего, в реках "косят" подводную растительность.

Отметим, с наступлением весны петербуржцы активно делились в соцсетях фотографиями мусорных "айсбергов", плавающих среди тающих льдин городских каналов и рек.

musor_kanal.jpg (135 KB)

Фото: "Протестный Петербург"



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