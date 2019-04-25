Верховная рада признала украинский язык единственным государственным

Депутаты Верховной рады приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного": за инициативу утвердительно проголосовали 278 из 450 парламентариев, сообщает УНИАН. Перед тем, как документ был принят в нынешнем виде, было рассмотрено 2082 поправки.

В законе прописаны лица, которые обязаны владеть украинским языком и пользоваться им при исполнении своих обязанностей. Это - глава и высшее руководство государства, судейский и прокурорский корпуса, служащие Нацбанка Украины, военные офицеры, педагоги, медперсонал и другие сотрудники госучреждений.

Между тем, на бытовом уровне, а также при проведении религиозных обрядов, не воспрещается пользоваться иными языками. Однако, согласно поправкам, предусматривается, что любой гражданин Украины обязан владеть государственным языком.

Лицо, претендующее на получение украинского гражданства, обязано доказать, что владеет языком. Исключение предусмотрено лишь для некоторых категорий военных.

В свою очередь государство обязуется организовать курсы украинского языка, чтобы его смогли освоить все граждане страны.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.