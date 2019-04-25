Россиянам могут запретить провозить хамон и пармезан через границу

Национальная мясная ассоциация предлагает запретить россиянам ввозить на территорию РФ мясную и молочную продукцию, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, передают "Ведомости".

В продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов, полагают в ассоциации. С предложением внести хамон и пармезан в "санкционный" список выступили компании "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". Инициативу поддержали в Минсельхозе и Россельхознадзоре. Исключения могут составить детские молочные смеси.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции в отношении России в июле 2014 года из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Так, был запрещен ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

В прошлом году Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2019 года.