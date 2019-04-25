Цивилев посодействовал петербуржцам, посетовавшим на аномальную жару в квартирах

Петербуржцы, проживающие в Кировском районе, массово жалуются на небывалую жару в квартирах и просят перестать отапливать принадлежащие им жилые помещения: в результате необычайно теплой весны и "перетапливания" батарей температура в домах поднимается до 30 градусов. Коллективное обращение горожане направили депутату Алексею Цивилеву, которое он в свою очередь переадресовал вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Помимо "перетопа" жителей улиц Зины Портновой и Подводника Кузьмина, бульвара Новаторов и Ленинского проспекта беспокоит тот факт, что за него приходится платить.

"23 апреля я проводил совместный прием как раз с представителями ЖКС и управляющих компаний Кировского района. Им всем было нечем дышать, но "варили" они себя там сами", - поделился Цивилев.

Регулировать подаваемое отопление в зависимости от времени года обязаны управляющие компании, отмечает парламентарий и предлагает создать штаб по рассмотрению обращений жителей, связанных с превышением нормативной температуры воздуха в многоквартирных домах.

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