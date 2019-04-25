Минобороны передаст Музею блокады в Соляном переулке 3,5 тысячи квадратных метров

Минобороны России передаст 3,5 тысяч кв. м. дополнительных площадей под размещение экспозиций Музея обороны и блокады Ленинграда, передает «Фонтанка.ру».

О достигнутой договоренности между министерством и Смольным заявил врио губернатора Алекcандр Беглов. По его словам, также предполагается развивать филиалы музея в Петербурге и тех городах, где принимали эвакуированных ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Беглов заявил, что существующий Музей блокады в Соляном переулке должен оставаться центральным, а «новодел здесь неуместен». Так он отозвался о проекте нового музея блокады, который собирались построить на Смольной набережной к осени 2019 года. В январе президент Владимир Путин подписал указ о выделении денег на создание новой экспозиции в существующем музее – 150 млн рублей. Участок, отведенный под строительство нового музея, в феврале вернули в перечень ЗНОП.

Эксперты считают, что следовало бы построить новый музей вместо того, чтобы бросать все силы на развитие старого. Историк Никита Ломагин выразил мнение, что у Петербурга «впервые за 75 лет появилась возможность создать большой хороший музей», а на восстановление существующего может уйти слишком много времени. Бывший директор Музея блокады по научной работе Милена Третьякова заявила, что у музея долго не было возможности организовать масштабный и квалифицированный сбор материалов о блокаде, а о событиях войны там рассказывают советским языком, что неприемлемо для заведения, которое должно развиваться, как живой организм.