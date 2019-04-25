"Комфортно, чисто, безопасно": к лету в Петербурге хотят благоустроить все городские пляжи

Парламентарии Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов полагают, что все петербургские пляжи необходимо отнести к городским объектам, подлежащим благоустройству. На данный момент, отмечают они, правила ухода и оснащения пляжей нигде не регламентированы, поэтому этот законодательный пробел необходимо устранить.

Законотворцы уверены, что к началу купального сезона на песчаных берегах города должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для игр и досуговых мероприятий, а также WiFi.

"Наша задача - увидеть городские пляжи в полном соответствии всем требованиям. Должно быть комфортно, чисто и безопасно", - подчеркнул Четырбок.

Немаловажно также, отмечают авторы инициативы, сделать городские пляжи доступными для маломобильных групп населения. В случае, если законопроект пройдет успешное чтение в ЗакСе, инвалиды смогут добираться до благоустроенных берегов на социальном такси.

Документ внесен на рассмотрение петербургского парламента.

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