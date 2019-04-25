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15:43

Дело блогера о вымогательстве у депутата ГД вернули в районный суд из-за нарушений

фото ЗакС политика Дело блогера о вымогательстве у депутата ГД вернули в районный суд из-за нарушений

Краснодарский краевой суд вернул дело главного редактора «БлогСочи» Александра Валова в Лазаревский суд Сочи из-за нарушений, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Михаила Беньяша.

По словам Беньяша, на подготовительной части у Валова спросили, поступали ли ему жалобы, возражения прокурора, решения судьи по поводу замечаний – ничего не поступало. «При таких нарушениях дело возвращается в суд первой инстанции, по этому есть указания пленума Верховного суда», - пояснил адвокат.

Беньяш предположил, что Валова этапируют в Краснодарский край. Он назвал «грубым нарушением» перевод главреда в Нальчик и добавил, что будет с этим разбираться.

Главреда «БлогСочи» обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо. По версии следствия, в июне 2016 года журналист у личного, огороженного от простых посетителей бассейна Напсо на общественном пляже в поселке Лоо потребовал от парламентария 300 тысяч рублей и еще 15-20 тысяч рублей за отказ от публикации негативных текстов о депутате.

Заявление о возбуждении дела написал один из двух помощников Напсо, который присутствовал на встрече – Алексей Дрынин. По его утверждению, деньги Валову перевели двумя платежами по 150 тысяч рублей. Сам Валов настаивает, что помощники депутата переводили ему деньги за рекламу на сайте. В августе сообщалось, что ФСБ прослушивала телефон Валова как относящегося к «группе оппозиционно настроенных граждан».

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