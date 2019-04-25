Заброшенная гостиница на Карповке обрушилась во время разбора

При разборе заброшенной гостиницы «Северная корона» на набережной реки Карповки произошел обвал, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Обломки здания засыпали спецтехнику. На месте работают спасательные службы.

«Северная корона» известна среди петербуржцев мистической историей. В 1995 году здесь на празнике в честь пятилетия банка «Санкт-Петербург» умер митрополит Иоанн. Ему стало плохо в тот момент, когда к нему подошла супруга мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова и попросила благословения.

Здание оставалось долгостроем. В 2004 году у него сменился собственник, который собирался построить новый отель, но в вскоре было решено дом снести. В 2016 году было получено разрешение на строительство жилого комплекса на месте отеля.