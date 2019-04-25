Шлосберг снова просит облсобрание рассмотреть законопроект о возврате прямых выборов главы Пскова

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг в четвертый раз внес на его рассмотрение проект закона, предусматривающий возвращение прямых выборов главы Пскова и Великих Лук, сообщает региональное "Яблоко" в пресс-релизе.

Парламентарий напомнил, что три предшествующие попытки (6 июня 2017 года, 25 января и 25 октября 2018 года) завершились отклонением инициативы голосами депутатов лишь одной фракции – партии "Единая Россия": иные фракции законопроект поддержали.

"Именно Псковское областное собрание депутатов обладает полномочиями для возвращения прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Именно этого решения ждут от нас почти 250 тысяч избирателей в двух городах. Они участвуют в выборах президента России, депутатов Государственной Думы, депутатов областного Собрания и депутатов городских дум. Но лишены (в том числе решением областного Собрания) права выбирать самого важного для себя руководителя – главу администрации города, в котором они живут. У нас с вами есть месяц до следующей сессии, чтобы обсудить и принять важное политическое и справедливое общественное решение", - заявил, выступая перед коллегами, Шлосберг.

Отметим, что в Пскове отсутствуют прямые выборы городского главы гражданами, и Шлосберг - единственный из местных депутатов, кто годами добивается их возвращения. Поддержки и даже понимания его инициатива у коллег не находит.