Единороссы собираются в 50 раз увеличить избирательный фонд на предстоящих мунвыборах

Фракция "Единая Россия" петербургского парламента подготовила пакет поправок, предполагающий увеличение избирательного фонда кандидатов в муниципальные выборы до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе автора инициативы Александра Тетердинко.

Коррективы предлагается внести в законопроект "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", утвержденный депутатами ЗакСа накануне, 24 апреля.

Тетердинко находит резонным, чтобы сумма добровольного взноса гражданина в избирательный фонд кандидата вместо 3 тысяч рублей стала 50 тысячами рублей. Вместе с тем, максимальное пожертвование юрлица следует увеличить с 7 тысяч до 100 тысяч рублей, а максимальную сумму вносимых в избирательный фонд собственных средств кандидата или средств партии ограничить 500 тысячами рублей. Раньше эта сумма составляла 10 тысяч рублей.

Непосредственно избирательный фонд единороссы хотят увеличить с 20 тысяч до 1 млн рублей.

"Мы намерены существенно увеличить предельный размер избирательного фонда на муниципальных выборах. На 20 тысяч рублей в современных условиях полноценную агитационную кампанию развернуть невозможно. "Единая Россия" намерена развернуть массированную агитационную кампанию и предлагает увеличить объём фонда до 1 млн рублей для каждого кандидата", - констатировал Тетердинко.

Ожидается, что поправки будут утверждены на ближайшем заседании Заксобрания, которое состоится 15 мая.

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