Невзоров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы "наконец обустроить Россию"

Выступая в эфире авторской программы на "Эхе Москвы", публицист Александр Невзоров выдвинул ряд важных, как ему кажется, замечаний по переустройству России нынешней в "прекрасную Россию будущего".

В первую очередь, уверен он, человек, которому вверили бразды правления, обязан был бы отменить все законы, принятые в стране за последние 20 лет.

Во-вторых, продолжает Невзоров, следующим шагом должно быть упразднение всех государственных инстанций – "вредоносных Роскомнадзоров, ФАСов, Министерств образования, Министерств культуры, Росгвардии, Минтруда, <…>, существование которых не вызвано вообще никакой необходимостью".

Затем, по мнению Невзорова, следует открыть все государственные границы, вступить в НАТО, массово сократить армию, полицию, чиновничий аппарат.

Плюнув на все державности, на всё величие, в первую очередь вытаскивать людей из нищеты и безнадеги. Убрать вечно голодную карательную систему, которая пожирает и бизнес, и простых людей в еще эмбриональном состоянии, и штрафовать только за лень, за нежелание работать, — Александр Невзоров

В общем, подытожил публицист, главное, что нужно сделать в "прекрасной России будущего", - это дать людям возможность зарабатывать деньги.