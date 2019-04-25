Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:58

Невзоров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы "наконец обустроить Россию"

фото ЗакС политика Невзоров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы "наконец обустроить Россию"

Выступая в эфире авторской программы на "Эхе Москвы", публицист Александр Невзоров выдвинул ряд важных, как ему кажется, замечаний по переустройству России нынешней в "прекрасную Россию будущего".

В первую очередь, уверен он, человек, которому вверили бразды правления, обязан был бы отменить все законы, принятые в стране за последние 20 лет.

Во-вторых, продолжает Невзоров, следующим шагом должно быть упразднение всех государственных инстанций – "вредоносных Роскомнадзоров, ФАСов, Министерств образования, Министерств культуры, Росгвардии, Минтруда, <…>, существование которых не вызвано вообще никакой необходимостью".

Затем, по мнению Невзорова, следует открыть все государственные границы, вступить в НАТО, массово сократить армию, полицию, чиновничий аппарат.

Плюнув на все державности, на всё величие, в первую очередь вытаскивать людей из нищеты и безнадеги. Убрать вечно голодную карательную систему, которая пожирает и бизнес, и простых людей в еще эмбриональном состоянии, и штрафовать только за лень, за нежелание работать,

Александр Невзоров

В общем, подытожил публицист, главное, что нужно сделать в "прекрасной России будущего", - это дать людям возможность зарабатывать деньги.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:28    
Штрафовать придется в первую очередь всё сегодняшнее руководство страны, в первую очередь.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
19:23 Суд отложил заседание по делу ЛГБТ-активиста для вызова свидетелей

19:19 Чиновники назвали жалобы на качество обучения польскому языку причиной закрытия школы № 216   1

18:58 Невзоров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы "наконец обустроить Россию"   1

18:45 Во ФСИН поведали, когда искусственный интеллект придет "на службу" в СИЗО

18:26 Бастующих в Окуловке врачей заперли на станции скорой помощи во время визита Минздрава

18:20 Единороссы собираются в 50 раз увеличить избирательный фонд на предстоящих мунвыборах

17:45 При обрушении гостиницы "Северная корона" на Карповке погиб рабочий

17:43 Шлосберг снова просит облсобрание рассмотреть законопроект о возврате прямых выборов главы Пскова

17:05 В Госдуме считают "чересчур жестким" запрет на ввоз импортных сыров и мясной продукции в РФ   1

16:59 Макаров убежден, что депутатом может стать каждый

16:35 Пришедшего на суд в "антипутинском" пиджаке активиста "Открытой России" увезли в полицию

16:03 Заброшенная гостиница на Карповке обрушилась во время разбора

15:43 Дело блогера о вымогательстве у депутата ГД вернули в районный суд из-за нарушений

15:05 Нарусова заявила, что не голосовала за принятие закона о "суверенном рунете"

14:52 Журналистов "Новой газеты" задержали при работе над репортажем о забастовке врачей в Новгородской области   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.