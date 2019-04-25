Чиновники назвали жалобы на качество обучения польскому языку причиной закрытия школы № 216

В администрации Центрального района заявили, что школа № 216 имени Адама Мицкевича перестала быть востребованной, в ней плохо учат детей польскому языку, передает MR7.

По данным издания, эти две причины, по версии чиновников, и привели к тому, что единственную в России школу с углубленным изучением польского языка закрывают. Отмечается, что на качество обучения языку поступали жалобы.

Последние четыре года в школу не набирают первые классы, это связано с тем, что учебное заведение «перестало быть востребованным у населения», сказали в администрации. По словам представителей района, было «недостаточно желающих».

Школу № 216 хотят объединить со школой № 206. Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский попросил Смольный разъяснить, что стало причиной такого решения, можно ли сохранить школу и сохранится ли при объединении у учеников возможность изучать польский язык.

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