Кабмин не собирается запрещать россиянам провозить хамон и пармезан через границу

Правительство России не собирается запрещать гражданам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате кабмина. По словам собеседника агентства, этот вопрос "не рассматривается".

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила ввести подобный запрет. Представители ассоциации полагают, что в продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов. Так, в "запретный" список предлагали внести хамон и пармезан.

С 2014 года западные страны ввели в отношении России санкции - как ответ на вхождение Крыма в состав РФ. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Сейчас в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Действие продуктового эмбарго продлено до конца 2019 года.