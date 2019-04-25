"Ельцин-центр" эвакуировали из-за звонка о бомбе во время дискуссии об ЛГБТ

"Ельцин-центр" в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании во время мероприятия, посвященного проблемам ЛГБТ-сообщества, передает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-секретаря центра Евгению Капитонихину.

По словам Капитонихиной, информация о якобе заложенной бомбе поступила вскоре после начала дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность". Всех посетителей вывели на улицу.

Представитель "Ельцин-центра" сообщила, что ранее 25 апреля перед зданием была акция против ЛГБТ. По ее словам, несколько активистов стояли с плакатами "Мы за нормальную полную семью", это были "небольшие вручную изготовленные транспаранты".

Бывший пресс-секретарь "Ельцин-центра" Елена Волкова рассказала, что к зданию никого не подпускают, она не может забрать машину с парковки. "Явно в здании никакой бомбы нет, это всё связано с мероприятием, по поводу которого сегодня был целый скандал, возле здания даже было подобие митинга", - сказала она.