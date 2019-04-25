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25 апреля, 20:56

Суд вынесет приговор экс-главе Коми Гайзеру 10 июня

фото ЗакС политика Суд вынесет приговор экс-главе Коми Гайзеру 10 июня

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и другим фигурантам дела о коррупции 10 июня, передает "Интерфакс".

Гособвинение просит признать Гайзера виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Прокурор просит назначит ему 21 год колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

По версии следствия, Гайзер с сообщниками собирался завладеть государственным имуществом с помощью мошенничества. Ущерб от их действий оценивается в 3,5 млрд рублей. Кроме Гайзера, по делу проходят еще 13 человек, среди которых – его заместитель Александр Чернов, зампред правительства Коми Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, "финансисты-технологи"

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