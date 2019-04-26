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Новости

9:29

Дмитрий Быков заявил об отравлении

фото ЗакС политика Дмитрий Быков заявил об отравлении

Писатель и журналист Дмитрий Быков в эфире передачи "Один" на "Эхе Москвы" заявил, что причиной его тяжелой болезни стало отравление.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления - а это было отравление - она не установлена", - сказал Быков.

По словам Быкова, из-за этого ему стало плохо в самолете по пути в Уфу 16 апреля. Он утверждает, что у него нет диабета, гипертонии и "ни алкогольных, ни наркотических излишеств".

Быков пришел в себя после медикаментозной комы 21 апреля. Его госпитализировали в Уфе 16 апреля, затем перевезли в Москву. Точный диагноз неизвестен, появлялись слухи об инсульте, инфаркте головного мозга, сепсисе и последствии сахарного диабета. Окружение Быкова опровергало эти сведения.

 

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11:12    
Неужели новый "Старичок"?

10:52    
9:49 А хорошо бы, он минут на 10, для верности, сел тебе на морду.

9:49    
Жидяра Быков весит килограммов 150, потому кто-то дозу не рассчитал, а полония с "новичком" под рукой не было ...

Страница 1-ая (всего: 1)
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