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9:57

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа в Китае

фото ЗакС политика Путин стал почетным доктором университета Цинхуа в Китае

Ректор китайского университета Цинхуа Ци Юн вручил президенту России Владимиру Путину диплом о присвоении звания почетного доктора вуза, передает "Интерфакс".

Церемония вручения состоялась в отеле "Дружба" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ему приятно "вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу".

Университет Цинхуа - один из ведущих университетов Китая, входит в состав девяти элитных вузов страны "Лига С9". Си Цзиньпин - выпускник Цинхуа, также этот вуз окончил бывший председатель КНР Ху Цзиньтао.

 

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11:12   Горожанин  
Интересно, этот "доктор" геморрой лечит, или только создает?

10:37    
10:04 Жертва гомосеков, разве ты не знаешь, что половина РФ находится в Европе?

10:27    
Тоже образование, и доктора похоже такие же как и здесь.

10:04    
Хорошая новость, но важнее то, что товарооборот между Россией Китаем в прошлом году вырос на 25% и достиг рекордных 108 миллиардов долларов!!! На втором месте Германия, к примеру, с 68 млрд. долларов и это при том что Германия главный экспортёр российского газа идр. Потому курс на Восток вместо гомосечной Европы!

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