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12:34

Самовыдвиженцам разрешили идти в губернаторы Мурманской области

фото ЗакС политика Самовыдвиженцам разрешили идти в губернаторы Мурманской области

Большинством голосов депутаты Мурманской областной думы скорректировали региональный закон, и теперь в губернаторских выборах получили право участвовать кандидаты-самовыдвиженцы, передает официальный сайт законодательного органа.

До 25 апреля кандидаты могли регистрироваться только от политических партий.

С марта областью временно руководит Андрей Чибис, исполняющий обязанности ушедшей в отставку Марины Ковтун. Не исключено, что поправки к закону могут позволить "провести" лояльного власти кандидата не под брендом партии власти, поскольку этот бренд тоже теряет популярность в регионах.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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