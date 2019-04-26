Самовыдвиженцам разрешили идти в губернаторы Мурманской области Большинством голосов депутаты Мурманской областной думы скорректировали региональный закон, и теперь в губернаторских выборах получили право участвовать кандидаты-самовыдвиженцы, передает официальный сайт законодательного органа. До 25 апреля кандидаты могли регистрироваться только от политических партий. С марта областью временно руководит Андрей Чибис, исполняющий обязанности ушедшей в отставку Марины Ковтун. Не исключено, что поправки к закону могут позволить "провести" лояльного власти кандидата не под брендом партии власти, поскольку этот бренд тоже теряет популярность в регионах. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен