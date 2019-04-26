Суд в Архангельске снял запрет депутатов на проведение "мусорного" референдума

"Блокировку" архангельскими областными депутатами идеи о необходимости проведения "мусорного референдума" в регионе объявил вне закона местный суд, сообщает ТАСС.

"Суд обязал избирательную комиссию Архангельской области зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума в Архангельской области по вопросу запрета ввоза в [регион] отходов из других субъектов РФ", - рассказали агентству в пресс-службе Архангельского областного суда.

Претензии депутатов к идее рефередума объяснялись тем, что, по мнению большинства из них, вопрос, который предлагается вынести на плебисцит - допустимо ли завозить мусор из других частей страны - не отвечает требованиям как федерального, так и регионального законодательства, и находится в компетенции губернатора области Игоря Орлова.

По словам собеседника агентства, инициативная группа, о которой идет речь, представляет интересы жителей самых разных населенных пунктов региона.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес, возле границы с республикой Коми, между гражданами и властями, обострилась с началом весны. Уличные протесты против завоза подмосковного мусора участились и в Архангельске, и на самой станции, где активисты разбивали разогнанный впоследствии палаточный городок. Неизвестные даже поджигали деревянные месты, обеспечивавшие работы по строительству полигона.