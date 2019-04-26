Радзиховский: Власть прочна только запретами на критику в свой адрес

Публицист Леонид Радзиховский в свете последних запретительных законов объяснил, на каких принципах построен частично и негласно, с его точки зрения, существующий в стране институт "верховой" цензуры.

Попробовав примерить на себя оптику, через которую на свободу слова смотрит власть, он уподобил интернет некоей "большой кухне", что не выглядит в глазах чиновников чем-то особо опасным. Несмотря на появление законов, ограничивающих деятельность россиян в интернете, он выразил уверенность, что власть пренебрежительно относится к критике в социальных сетях и что заниматься этим можно сколько угодно. Однако средства вещания с многомиллионной аудиторией ни за что на свете не откроют для каких бы то ни было критиканов, считает публицист. В данном случае речь прежде всего идет о критике президента Владимира Путина. По мысли эксперта, "наверху" прекрасно понимают, что если хотя бы приоткрыть подобную возможность для спикеров на телевидении, то система тут же пойдет вразнос.

Запас прочности этой системы основан только на том, что любая критика может быть только под столом, но публичная легитимная критика невозможна. На том стояла и стоять будет русская земля: если вы разрешаете публичную критику, то все - это как приподнять крышку над кастрюлей, оттуда такой пар пойдет, что выронишь крышку и убежишь ошпаренный. — Леонид Радзиховский

Соответственно, логика, которая стоит за преследованием некоторых активных интернет-юзеров, носит не политический характер, а являет собой инструмент продвижения силовиков по карьерной лестнице, считает Радзиховский.

Напомним, нынешней весной президент подписал закон, вводящий закон о наказании для тех, кто ругает органы и институты власти в интернете, используя для этого "неприличную форму".