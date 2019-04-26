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15:45

За пикет против сирийской войны на псковского "яблочника" составили протокол

фото ЗакС политика За пикет против сирийской войны на псковского "яблочника" составили протокол

В отношении задержанного в Пскове активиста Николая Кузьмина, выступавшего с плакатом против демонстрации трофейной военной техники из Сирии, составили административный протокол по классической "митинговой" статье 20.2 о нарушении правил пикетирования. Об этом сообщила "Псковская губерния".

Примечательно, что задерживал его, держащего транспарант с надписью "Тратьте деньги на родные больницы и школы, а не на чужую войну", лично начальник местной полиции Сергей Сурин.

Как сообщили в псковском управлении МВД, протестующий напрасно стал выступать прямо у железнодорожного вокзала, и если бы он выбрал другое место для пикета, то задержания бы не последовало.

Поезд с военной техникой, добытой на Ближнем Востоке, приехал в город в рамках акции "Сирийский перелом".

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Фотография: "Псковская губерния"



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:03    
Сколько же русофобов-идиотов в России...Пора их всех кастрировать или депортировать! Русские патриоты из Донбасса их заменят!

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