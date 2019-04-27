В Петербурге в 2020 году может появиться Академия олимпийских видов спорта

Смольный опубликовал проект концепции подготовки спортивного резерва в Петербурге до 2022 года. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. По замыслу Смольного, в 2020 году в городе может появиться Академия олимпийских видов спорта и региональный центр спортивной подготовки.

Концепция создана для улучшения подготовки резерва для сборных команд Петербурга и Российской Федерации, повышения спортивного мастерства и долголетия, а также для развития у населения мотивации к физической активности и самосовершенствованию.

В настоящее время, отмечается в документе, в Петербурге подготовку спортивного резерва для сборных команд обеспечивают 93 организации. Работу со спортсменами обеспечивают 3500 тренеров.

Согласно обозначенному в концепции плану, до 31 августа 2020 года в Петербурге должно появиться Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Академия олимпийских видов спорта». Ответственными за эту задачу в концепции указаны комитет по физической культуре и спорту, а также администрации Василеостровкого и Приморского районов. Кроме того, до 31 декабря чиновники планируют создать и региональный центр спортивной подготовки.